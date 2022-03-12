السعودية تعدم 81 شخصا غالبيتهم من أبناء القطيف

2022/03/12 | 18:18 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحمل غالبية من تم إعدامهم الجنسية السعودية.

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