عمار عدنان يفوز بمنصب نائب رئيس الاتحاد العربي للكيوكوشنكاي

2022/03/12 | 18:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداكدت الهيئة العامة للاتحاد العربي للكيوكوشنكاي، اليوم السبت، فوز عمار عدنان بمنصب نائب رئيس الاتحاد.وذكر المكتب الالعامي للهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "رئيس الاتحاد العراقي للكيوكوشنكاي عمار عدنان نال ثقة الهيئة العامة للاتحاد العربي للعبة بانتخابه نائبا لرئيس الاتحاد العربي في الانتخابات التي اقيمت اليوم السبت 12-3-2022 عبر المنصة الالكترونية بمشاركة 12 اتحاد مثلوا دولهم باشراف مباشر من قبل اتحاد اللجان العربية".واضاف ان "عمار عدنان قدّم شكره للهيئة العامة للاتحاد العربي للكيوكوشنكاي على ثقتهم بانتخابه نائبا للرئيس"، معبرا عن "امتنانه وشكره لمعالي وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، ورئيس اللجنة الاولمبية الوطنية رعد حمودي لدعمهما المستمر له ولجميع الرياضيين، وعبر عن سعادته لتمثيل العراق والفوز بهذا المنصب يعد شيء مهم كون بلدنا دائما مميز بجميع الالعاب وبالخصوص الكيوكوشنكاي".وبحسب البيان، اشار عدنان الى انه "سيبذل قصار جهدة مع اخوانه في الاتحاد العربي للنهوض اكثر باللعبة التي تمتلك قاعدة كبيرة في الوطن العربي".وقال ان "المكتب التنفيذي سيتجمع خلال الايام المقبلة من اجل تعيين الامين المالي فضلا عن تشكيل لجان مهمة في الاتحاد عملها التنظيم والتخطيط بشكل احترافي لانجاح خططنا المستقبلية وتطوير اللعبة".

يشار الى ان التونسي الصادق كوكة فاز برئاسة الاتحاد وتم تعيين اللبناني علي فواز امين عام وانتخب الاعضاء كل من الكويتي حسن كندري ، والاماراتي يوسف صالح ، والسعودي عبد الرحيم الشهري و الجزائري عبد اللطيف بطواق ، والليبي عبد السلام الشهيبي والسوري حازم مارديني والفلسطيني خالد عامر.

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