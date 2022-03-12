الكشف عن الرسالة التي ذهب بها العامري والفياض للصدر

2022/03/12 | 18:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف القيادي في الإطار التنسيقي عادل المانع، اليوم السبت، عن تفاصيل وخفايا ذهاب الوفد السياسي من قيادات الكتل إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وقال المانع في تصريح لـ(بغداد اليوم ) إن "الإطار التنسيقي يريد الاسراع بتشكيل الحكومة، وأن الرسالة التي ذهبوا بها للصدر هي للمضي باختيار جعفر الصدر لرئاسة الحكومة وكيف ان يشكل البيت الشيعي الكتلة الاكبر التي تمكنهم من تقديم مرشحهم لرئاسة الحكومة".

وأضاف أن "الأيام المقبلة هي كفيلة بأنضاج الاتفاقات بين الإطار والتيار ولا اتوقع ان تكون الساعات المقبلة هي فيصل اعلان الكتلة الاكبر".

وأكد أن "الأمر يحتاج إلى توافق واتفاق للمضي بإعلان تلك الكتلة ومن ثم اعلان مرشحها لرئاسة الحكومة المقبلة التي ستمتد حتى عام 2026".

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