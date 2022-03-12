بعد تجاهلها قرارات الاتحادية ..نائب: سنوقف لجنة أبو رغيف من داخل مجلس النواب

2022/03/12 | 18:26 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص أكدت النائب عن محافظة بغداد سهيلة السلطاني، السبت، أن الحكومة ولجنة أبو رغيف ابتعدوا عن تطبيق القانون بشكل كبير، الأمر الذي يتطلب وقفة برلمانية عاجلة لإنهاء هذا الملف.وقالت السلطاني في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “القضاء أوقف عمل لجنة أبو رغيف سيئة الصيت بحسب الأدلة الموجودة لديه ولا يمكن أن يستمر […]

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