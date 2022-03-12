بوتين يبلغ نظيريه الفرنسي والألماني عن

2022/03/12 | 18:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ندد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت، بما وصفه بأنه "خرق فاضح" للقانون الإنساني الدولي من قبل القوات الأوكرانية، وذلك خلال محادثات هاتفية أجراها مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتس، بحسب ما أعلن الكرملين.

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