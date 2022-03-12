الصحة تطمئن بشأن الموجة الرابعة وتؤكد: الخطر ما زال قائماً

2022/03/12 | 18:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أيرث نيوز/ أكدت وزارة الصحة اليوم السبت، تجاوز العراق الموجة الرابعة لجائحة كورونا، فيما أشارت إلى احتمالية ظهور متحورات جديدة.وقال المتحدث باسم الوزارة سيف بدر، في تصريح خص به “ايرث نيوز”، إن “التناقص في أعداد الإصابات بفيروس كورونا بشكل عام هو السمة الظاهرة” مشيرا إلى أن “العراق تجاوز ذروة الموجة الرابعة لكنه لا يزال […]

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