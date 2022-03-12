2022/03/12 | 18:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جرت، اليوم السبت، ست مباريات ضمن

منافسات الجولة 20 لدوري الدرجة الاولى

العراقي لكرة القدم.

وتمكن فريق الحدود من العودة الى الدوري

الممتاز قبل جولتين من النهاية بعد فوزه

على سوق الشيوخ بهدفين نظيفين،

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحدود يحسم تأهله للدوري العراقي الممتاز قبل جولتين (صور)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحدود يحسم تأهله للدوري العراقي الممتاز قبل جولتين (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).