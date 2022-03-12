الوزارة وعدت بتوفيرها..

2022/03/12 | 18:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عرض مجموعة من السائقين والمسافرين في

الكراج الموحد بكربلاء المقدسة الذي

يضم خطوط النقل بين كربلاء المقدسة

ومحافظات الوسط والجنوب معاناتهم على

وكالة نون الخبرية، بقولهم، ان "اهم

معاناتنا تتمثل في عدم و

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