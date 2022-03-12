مورننغ ستار: اسلحة بريطانية لاوكرانيا تسيطر عليها الجماعة الفاشية

2022/03/12 | 18:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة..كشف تقرير لصحيفة مورننغ ستار البريطانية ان لقطات فيديو تم بثها من قبل شركة نيكستا تي في البولندية ان اسلحة بريطانية الصنع كان قد تم تقديمها لاوكرانيا كمساعدة في الحرب مع روسيا قد شوهدت في ايدي اعضاء كتيبة آزوف الفاشية الاوكرانية في مدينة خاركيف .وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة / المعلومة /، […]

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