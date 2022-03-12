محافظ كركوك يحدد أسباب شح الوقود في المحطات الأهلية والحكومية

2022/03/12 | 18:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

حدد محافظ كركوك، راكان سعيد الجبوري، اليوم السبت، أسباب شح الوقود في المحطات الأهلية والحكومية، فيما كشف عن حصة المحافظة من الوقود المخصصة من الحكومة المركزية.

وقال الجبوري، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "محافظة كركوك تشهد منذ أيام تزاحما كبيرا على محطات الوقود الحكومية والاهلية"، مبيناً أن "حصة المحافظة التي ترد من وزارة النفط/ الشركة العامة للمنتوجات نفطية هي (مليون وثلاث مئة وخمسين الف لتر)، حيث إن جزءا من هذه الحصة هي الوقود المحسن الذي يباع بـ (650) دينارا".

وأضاف الجبوري، أن "المشكلة الكبرى هي وقوع كركوك مع محافظات محايدة وخاصة مدن اقليم كردستان، التي تشهد ارتفاعاً بأسعار الوقود تصل لاكثر من الضعف، وبالتالي يجعل كركوك موقعا لاستقطاب ورغبة وحصول المواطنين بالمحافظات المحددة على الوقود في كركوك، مما يشكل ثقلا على كاهل مواطني المحافظة التي تعتمد الكوبونات في تجهيز وقودها للمركبات الخصوصي والعمومي منذ عام 2014 حتى الان".

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