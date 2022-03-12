2022/03/12 | 18:50 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: o1wdsLnTsqc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ذي قار.. المواطن البسيط يدفع ثمن ملفات الفساد والصراعات الحزبية في المؤسسات الصحية) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ذي قار.. المواطن البسيط يدفع ثمن ملفات الفساد والصراعات الحزبية في المؤسسات الصحية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).