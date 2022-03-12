الخزعلي: اتصال الصدر بالمالكي يثبت تصدع التحالف مع السنة والأكراد

2022/03/12 | 18:54 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..علق المحلل السياسي هيثم الخزعلي، السبت، على اتصال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر برئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، موضحاً أن، مبادرة الصدر تؤكد تصدع التحالف الثلاثي.وقال الخزعلي في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “اتصال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر برئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي مع عدم حصول زعيم […]

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