العبادي يعود للواجهة.. مصدر مطلع يكشف تفاصيل لقاء الوفد بالصدر في الحنانة - عاجل

2022/03/12 | 18:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر مطلع من داخل الحنانة، اليوم السبت، عن مناقشة اسم رئيس الوزراء في اجتماع موسع خلال الـ48 ساعة المقبلة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إن "زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اكد على ضرورة الخروج من الازمة الحالية"، مشيرا إلى انه "سيتم مناقشة اسم رئيس الوزراء في اجتماع موسع خلال الـ 48 ساعة المقبلة".

وأضاف المصدر انه "تم الاتفاق على تمرير مرشح الرئيس بارزاني مقابل ضمان حصة السليمانية في الكابينة الوزارية".

وتابع ان " الصدر أكد على الجميع التنازل لعبور الازمة"، مبينا ان "لا فيتو على تولي السيد العبادي رئاسة الحكومة المقبلة".

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