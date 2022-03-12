لاعب الجوية علاء عباس يوجه طلباً الى أمين بغداد

2022/03/12 | 18:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد طالب لاعب نادي القوة الجوية والمنتخب الوطني علاء عباس، اليوم السبت، امين بغداد بإعادة النظر بقضية بناء الملعب.

وقال عباس في تدوينه له بمواقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" وتابعته (بغداد اليوم): "إن كان لنصب الشهيد أهمية، فملعب الصقور له أهمية كبيرة لدى عشاقه".

وأضاف: "أطالب أمين بغداد علاء معن بإعادة النظر بقضية بناء الملعب وتجاوز جميع المعرقلات التي تواجهه"، مشيرا الى ان "القوة الجوية كبير وجماهيره تستحق بأن يكون لها ملعب خاص اسوة ببقية الأندية".

ووجه عباس كلامه لجمهور الصقور بالقول: "كنت أمني النفس بالتواجد معكم اليوم في الوقفة الاحتجاجية إلا ان المهمة الوطنية حالت دون تواجدي".

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