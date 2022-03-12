الانبار.. الانتاج الزراعي لا يكفي ربع حاجة السوق

2022/03/12 | 19:04 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..حذر قائممقام الرمادي ابراهيم العوسج، السبت، من أن الموسم الزراعي الحالي لا يسد سوى ربع حاجة السوق المحلية، محملا وزارتي الزراعية والموارد المائية مسؤولية تراجع الواقع الزراعي بالمحافظة.وقال العوسج لوكالة /المعلومة /، إن “الموسم الزراعي الحالي في عموم مدن الانبار، لا يسد سوى 25% من حاجة السوق المحلية بسبب اجراءات وزارتي الزراعة […]

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