عن أسباب سعادتي بذبابهم الألكتروني - عبدالله عطية شناوة

2022/03/12 | 19:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالله_عطية_شناوة منذ أن بدأت النشر في موقع الحوار المتمدن قبل عام، وانا سعيد بفئة خاصة من المتابعين، لا تفوتها شاردة مما ينشر في صفحتي أو في صفحة غيري من الزملاء، الذين ينطلقون من منطلقات يسارية تحررية، بعيدة عن التحجر الإيديولوجي، تعلي قيم التضامن والعدالة الأجتماعية، والحريات العامة والخاصة والكرامة الإنسانية، والمساواة بين الأفراد والشعوب، بغض النظر عن التباينات في الجنس أو لون البشرة أو العقيدة الدينية والفلسف ......





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