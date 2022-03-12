نصائح طبية للحفاظ على الأمومة لمريضات سرطان الثدي

2022/03/12 | 19:10 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..غالبا ما أدت التحولات في نمط الحياة ، وتأخر سن الزواج ، ونقص الوعي إلى زيادة فرص مشاكل الخصوبة في العالم، وكان انتشار سرطان الثدي موجودًا فى العالم ، فقد تم تسليط الضوء عليه مؤخرا بغض النظر عن الفئة العمرية ، وتدرك المزيد من النساء تدريجيًا مع وجود فرص للاكتشاف المبكر ومع ذلك […]

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