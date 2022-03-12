إستئناف المحادثات الإيرانية السعودية في بغداد الاربعاء المقبل

2022/03/12 | 19:11 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ اعلن وزير الخارجية، فؤاد حسين، اليوم السبت، استئناف الجولة الخامسة من المحادثات بين ايران والسعودية في العاصمة بغداد يوم الأربعاء المقبل.وقال فؤاد حسين خلال مؤتمر انطاليا، أن :”الجولة الخامسة من المحادثات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والمملكة العربية السعودية ستعقد يوم الاربعاء المقبل في العاصمة بغداد”.وكان وزير الخارجية الإيراني امیر عبداللهیان، اعلن في وقت سابق إن […]

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