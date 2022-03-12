لقاء يجمع الصدر والمالكي الاثنين لبحث ملف تشكيل الحكومة

2022/03/12 | 19:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ومن المتوقع أن يكون هناك لقاء يجمع الصدر والمالكي بحسب عضو ائتلاف دولة القانون حيدر اللامي الذي أكد لصحيفة الصباح الرسمية إن الاتصالات التي جرت بين الصدر والمالكي سبقتها عملية ترطيب للأجواء من أجل التطمينات والنأي بعيداً عن الخلافات السابقة.

وتابع قائلاً إن اختيار رئيس الوزراء المقبل يحتاج إلى وقت، لكون هذه المسألة تخضع لدقة وفحص للشخصيات التي ستُطرَح، مؤكداً أن الإطار التنسيقي أصرّ رغم الضغوطات على أن يذهب الجميع موحِّدين لتشكيل الحكومة وكل حسب وزنه الانتخابي.

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