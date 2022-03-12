الصدر يستقبل وفدا يضم الحلبوسي والعامري والفياض والخنجر والاسدي في الحنانة

2022/03/12 | 19:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وفدا يضم قيادات تحالف السيادة والإطار التنسيقي في الحنانة بمحافظة النجف.

وضّم الوفّد كلا من “محمد الحلبوسي, هادي العامري, فالح الفياض, خميس الخنجر, وأحمد الأسدي ,فاضل ميراني, للاتفاق على تشكيل الحكومة المقبلة …ويشهد العراق حراكا سياسيا متسارعا للتفاهم على المرشح لرئاسة الحكومة وذلك بعد اتصال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر برئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وشخصيات سياسية أخرى قبل يومين ليحرّك عجلة الحوارات من جديد، في ظل وجود مؤشرات على وجود انفراج في الأزمة السياسية.

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