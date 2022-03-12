2022/03/12 | 19:25 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: c3A7KT67lVQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الميزان مع احمد العبادي | تطبيقات قانون الانتخابات) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الميزان مع احمد العبادي | تطبيقات قانون الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).