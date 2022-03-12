محافظة عراقية تسجل إحصائية مرعبة بحالات الانتحار خلال الربع الأول من 2022

2022/03/12 | 19:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالىكشفت مفوضية حقوق الانسان في ديالى، اليوم السبت، عن تسجيل 15 محاولة انتحار منذ مطلع العام الجاري في المحافظة، انتهى 10 حالات منها بالوفاة.

وقال مدير مفوضية ديالى صلاح مهدي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "ديالى شهدت خلال العام الجاري 2022 تسجيل 15 محاولة انتحار لفئات عمرية مختلفة".

وأضاف ان "نحو 10 حالات منها انتهت بالوفاة غالبيتهم من شريحة الشباب"، مشيرا الى ان "الاحصائية مرعبة خاصة لانزال في الربع الاول من العام الجاري".

ولفت الى ان "اسباب الانتحار متعددة بعضها بسبب المشاكل الاجتماعية والبعض الاخر اقتصادي بالإضافة الى مشاكل اخرى"، مبينا ان "الشنق والطلق الناري هما الاساليب الاكثر استخداما في حالات الانتحار".

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