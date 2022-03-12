‏شبكة أخبار الناصرية تنشر اسماء الفائزين بقرعة عقود مشاريع قضاء الفجر   



‏شبكة أخبار الناصرية تنشر اسماء الفائزين بقرعة عقود مشاريع قضاء الفجر   
2022/03/12 | 19:26 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية
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