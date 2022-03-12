ماذا لو فشل مجلس النواب بانتخاب رئيسا للجمهورية ؟؟

2022/03/12 | 19:28 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / أياد السماوي ..في كتابه المرّقم (245) في 1/2/2022 , طلب رئيس جمهورية العراق برهم صالح تفسير المادة (70/أولا) من الدستور العراقي بيان الأغلبية الواجب توافرها للشروع بالتصويت على انتخاب رئيس الجمهورية ..وكان رد المحكمة الاتحادية العليا في قرارها (16/اتحادية/2022) في 3/2/2022 هو ( ينتخب مجلس النواب رئيسا للجمهورية من بين المرّشحين […]

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