خميس الخنجر يغرد حول أجواء الاجتماع بمقتدى الصدر في الحنانة

2022/03/12 | 19:29 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب الخنجر عن أمله بتشكيل حكومة قوية

الترا عراق - فريق التحرير

وصف خميس الخنجر رئيس كتلة "السيادة" في مجلس النواب، السبت، الاجتماع مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في الحنانة بـ "الإيجابي".

وقال الخنجر في تغريدة، "نؤكد دائمَا على أهمية الحوار الوطني نحو تجاوز العقبات واستكمال الاستحقاقات الدستورية، فالعراق بحاجة إلى التفاهم والاستقرار".

وأضاف الخنجر، "شكرا لسماحة السيد الصدر على مبادرته الكريمة، وأملنا كبير من خلال الأجواء الإيجابية التي رافقت لقاءنا اليوم؛ في الوصول إلى حكومة قوية تعبر بالبلاد إلى برّ الأمان".

وشهد مقر إقامة الصدر في النجف اليوم اجتماعًا مع وفدين من تحالف السيادة والإطار التنسيقي على خلفية مبادرة طرحها زعيم التيار للتوصل إلى حل لأزمة تشكيل الحكومة.

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