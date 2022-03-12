مفتي أوكرانيا يخلع العمامة ويحمل السلاح.. ويوجه كلمة للسوريين

2022/03/12 | 19:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلع مفتي أوكرانيا عمامته وزيه الديني وارتدى ملابس عسكرية في أحدث صورة له نشرها على صفحته في فيسبوك.

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