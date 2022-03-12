زيلينسكي: نحو 1300 جندي أوكراني قتلوا منذ بدء الهجوم الروسي

2022/03/12 | 19:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، إن نحو 1300 جندي أوكراني قتلوا منذ بدء الهجوم الروسي على بلاده.وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي أن “فريقي التفاوض الأوكراني والروسي شرعا في مناقشة موضوعات محددة بدلا من تبادل المطالب”، داعيا الغرب إلى “الانخراط أكثر في المفاوضات لإنهاء الحرب”.

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