ائتلاف المالكي: حراك الصدر والإطار سيسحم رئاستي الجمهورية والوزراء بجلسة واحدة

2022/03/12 | 19:34 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون ضرغام المالكي، السبت، أن الحراك الجديد بين الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية سيعمل على حسم رئاستي الجمهورية والوزراء في جلسة واحدة ومن جولة التصويت الأولى، فيما ذكر الشخصيات المطروحة لتولي منصب رئاسة الوزراء.وقال المالكي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن “التقارب بين قوى الإطار التنسيقي وزعيم الكتلة […]

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