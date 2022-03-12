2022/03/12 | 19:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تكاد تنفرد مدينة كربلاء المقدسة بانها

تستقبل سنويا وفي اكثر من مناسبة دينية

ورياضية حشودا بشرية مليونية تجاوز

بعضها العشرون مليونا، وتتميز ايضا

بمواسم زيارات تكتظ فيها الشوارع

والطرقات مثل اشهر محرم ا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في كربلاء مدينة الحشود المليونية.. شوارع وفيرة ورجال مرور قليلون (صور)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في كربلاء مدينة الحشود المليونية.. شوارع وفيرة ورجال مرور قليلون (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).