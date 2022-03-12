أزمة المياه تخنق الاراضي الزراعية.. والخطة الصيفية تثير مخاوف الزراعة

2022/03/12 | 19:37 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم تكشف وزارة الموارد المائية عن رقم تقريبي للمساحات التي من الممكن زراعتها ضمن الخطة المرتقبة.

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