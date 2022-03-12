واشنطن بوست: ترامب يسرق اموال اتباعه

2022/03/12 | 19:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / ترجمة ..كشف تقرير لصحيفة واشنطن بوست ان الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب دعا اتباعه للتبرع بالمال كجزء من عرض ترويجي لتناول العشاء معه في مدينة نيو أورليانز، لكنه لم يتابع على الإطلاق جائزته الترويجية التي كان يتعهد بمنحها لأحد مؤيديه مقابل التبرعات السياسية.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج […]

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