تقارب بين الاطار والتيار ينتهي بتغريدة للصدر

2022/03/12 | 19:44 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العقدة الأكبر التي لا تزال مستمرة وتتمثل بترشيح رئيس الحكومة القادمة.

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