الفتح: الحشد والمقاومة سيتبنيان ملف إخراج الأمريكان من العراق

2022/03/12 | 19:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..أكد عضو تحالف الفتح علي الفتلاوي، السبت، أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول استغلال الأزمات السياسية داخل العراق لضمان بقائها في البلاد أطول فترة ممكنة، فيما أشار إلى أن استمرار التواجد الأمريكي سيدفع الحشد الشعبي وفصائل المقاومة لإخراجهم من البلاد وفق الشرعية الوطنية.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً […]

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