روسيا ترسل تحذيرًا إلى الولايات المتحدة بشأن نقل أسلحة إلى أوكرانيا

2022/03/12 | 19:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذّر نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، الولايات المتحدة من العواقب المحتملة لنقل أسلحة إلى أوكرانيا، قائلا إن القوافل التي تحمل أسلحة أجنبية ستكون "أهدافا مشروعة".

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