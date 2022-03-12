2022/03/12 | 19:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدر رئيس الوزراء الاسبق، حيدر العبادي، اليوم السبت، بياناً بعد طرح اسمه داخل اجتماع الحنانة الذي دار بين زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر وبعض الشخصيات السياسية.

وقال العبادي في بيان تلقته (بغداد اليوم): "نُرحب بأي انفراج واتفاق بين القوى السياسية لإنهاء الجمود الحالي"، مؤكدا أنّ "واقع الدولة والتزاماتها والتحديات التي تواجهها يتطلب من الجميع العناية بمعادلة الحكم وليس بمن يحكم وحصص الأطراف".

وأضاف: "يجب العمل على تشكيل حكومة قوية ومنضبطة وتضامنية قادرة على إدارة مهام الحكم".

وبين أن "واقع الدولة السياسي والإقتصادي والأمني لا يحتمل الإستمرار بإدارة هشة وتخادمية وفوضوية للحكم، وعلينا أن لا ننسى حجم الإضطراب الاقتصادي والأمني إقليمياً ودولياً، وانعكاساته المباشرة على اقتصادنا وأمننا ومواطنينا".

وأوضح أن "المرحلة القادمة لن تحتمل الإجتهادات الخاطئة، والبدائية الإدارية، وتضارب السياسات، والإستمرار بالاعتياش على الدولة أو المخاطرة بها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد طرح اسمه داخل اجتماع الحنانة.. العبادي يصدر بياناً في العراق - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد طرح اسمه داخل اجتماع الحنانة.. العبادي يصدر بياناً في العراق - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).