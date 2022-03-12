هذا ما كتبه الصدر بخط اليد بعد انتهاء اجتماع الحنانة

2022/03/12 | 19:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد نشر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم السبت، "تغريدة" بخط يده بعد اجتماعه بقيادات سياسية في الحنانة بمحافظة النجف.

وقال الصدر في "التغريدة" تابعتها (بغداد اليوم)، "لا شرقية ولاغربية، حكومة اغلبية وطنية".

وكشف مصدر مطلع من داخل الحنانة، بوقت سابق اليوم، عن مناقشة اسم رئيس الوزراء في اجتماع موسع للاتفاق على اختياره خلال مدة اقصاها 48 ساعة.ووصل اليوم، وفدا يضم رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وزعيم تحالف الفتح هادي العامري ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض إلى محافظة النجف والتقى بزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر.

ودأب الصدر على نشر تغريدة بخط اليد تحمل عبارة "لاشرقية ولاغربية حكومة اغلبية وطنية"، بعد كل لقاء بوفد سياسي لبحث تشكيل الحكومة.

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