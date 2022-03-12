لأول مرة.. الكشف رسميا عن عدد قتلى الجيش الأوكراني

2022/03/12 | 20:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن "نحو 1300" جندي أوكراني قُتلوا منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير.

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