مركز دراسات يعلق بشأن اختيار خليفة جديد لـ”داعش” وعلاقته بأمريكا

2022/03/12 | 20:01 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..بين مدير مركز الاتحاد للدراسات الإستراتيجية محمود الهاشمي، السبت، أن الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم عصابات داعش الإرهابية في خلق الأزمات بالدول التي تختارها، فيما أشار إلى أن عودة نشاطات داعش الإرهابي الى العراق مرهون بمدى يقظة القوات الأمنية.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال الهاشمي لوكالة / […]

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