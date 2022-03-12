الصدر بعد اجتماع الحنانة: لا شرقية ولاغربية.. حكومة أغلبية وطنية

2022/03/12 | 20:04 - المصدر: قناة التغيير

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غرد زعيم التيار الصدري بعد اجتماع الحنانة: لا شرقية ولاغربية..



حكومة أغلبية وطنية .

وذكرت مصادر ان لقاء الحنانة جاء فيه تأكيد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بضرورة انهاء الازمة السياسية الحالية في اسرع وقت حيث من المقرر تظفي الاجتماعات المستمرة بين قادة الكتل الى الخروج من الازمة السياسية بحيث من المقرر ان يتم طرح اسم رئيس الحكومة المقبلة خلال 48 ساعة اذ اكد السيد الصدر في الاجتماع ضرورة ان يقدم الجميع التنازلات من اجل الخروج من الازمة وحالة الانسداد السياسي القائم بسبب إصرار كل طرف على مواقفه .

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