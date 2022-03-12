وزير النفط الإيراني: امريكا فشلت بمنعنا من تصدير النفط

2022/03/12 | 20:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير النفط الإيراني جواد أوجي ان الولايات المتحدة فشلت في منع بلاده من تصدير نفطها الخاضع لعقوبات أميركية.

ونقلت صحيفة ايران الحكومية عن أوجي قوله ان محاولات واشنطن مصادرة شحنات وناقلات نفط تابعة لإيران لم تحل دون تصدير طهران نفطها مضيفا ان الولايات المتحدة حاولت اكثر من مرة خفض الصادرات الايرانية خلال الاشهر الماضية وذلك عبر وقف الصادرت وعرقلة العقود لكن تركيزها انتقل بعد فشلها في هذا المجال الى مصادرة السفن.

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