البارزاني وأردوغان يبحثان خطوات تشكيل الحكومة

2022/03/12 | 20:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس اقليم كردستان نيجيرفان البارزاني مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان مسار العملية السياسية آخر مستجدات الأوضاع في العراق والمنطقة.

وناقش الجانبان خلال اللقاء الذي جمعهما على هامش أعمال منتدى انطاليا الدبلوماسي التحديات التي تواجه العملية السياسية في العراق وخطوات تشكيل الحكومة الجديدة فضلا عن سبل ايجاد حلول للملفات العالقة بين بغداد واربيل في حين اتفق االبارزاني واردوغان على ضرورة توصل الاطراف العراقية الى تفاهمات مشتركة لمعالجة الوضع الراهن.

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