المرشد الايراني: الأحداث السياسية الجارية جزء من منعطف تاريخي كان يعتقد أنه انتهى

2022/03/12 | 20:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المرشد الإيراني السيد علي خامنئي،

السبت، إن الأحداث السياسية والعسكرية

في هذه الأيام تشكل جزءا من ذات المنعطف

التاريخي للعالم الذي كان يعتقد أنه

انتهى.

وأضاف خامنئي في رسالة إلى الاجتماع

السنوي ل

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