اول تعليق من الصدر بعد اجتماع الحنانة

2022/03/12 | 20:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر،

اليوم السبت، موقفه من تشكيل الحكومة

الاتحادية المقبلة.

وأكد الصدر مجدداً في تغريدة على

"تويتر"، على تشكيل "حكومة أغلبية وطنية".

يأتي هذا عقب اجتماعه مع وفد من الإ

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