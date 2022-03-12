ما هو بديل الهواتف الذكية في المستقبل؟ بيل جيتس يجيب

2022/03/12 | 20:14 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..كشف بيل جيتس، رجل الأعمال والمبرمج الأمريكي مؤسس شركة مايكروسوفت، عن بديل الهواتف الذكية في المستقبل.وأوضح جيتس، حسبما أفادت مجلة “سيدتي” نقلاً عن “هيرالد”، أنه يتوقع اختفاء الهواتف الذكية بشكلها الحالي، لتحل مكانها تقنية حديثة تركز على البرمجيات والتصميم وتطوير الأجهزة المحمولة حسبما نقلت البيان الإماراتية.ووصف التقنية المستقبلية بأنها ستكون على […]

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