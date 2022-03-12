2022/03/12 | 20:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: j5EUckRRRZ4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العراق ينهي تعويذة عقدة التحالفات.. التيار والإطار على طاولة الحنانة | الحصاد الإخباري) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العراق ينهي تعويذة عقدة التحالفات.. التيار والإطار على طاولة الحنانة | الحصاد الإخباري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).