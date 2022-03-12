2022/03/12 | 20:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع جدد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، اليوم السبت، دعمه لحكومة الأغلبية.وقال السيد الصدر في تغريدة على حسابه بموقع (تويتر) تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "لا شرقية ولا غربية، حكومة - أغلبية - وطنية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيد الصدر: لا شرقية ولا غربية حكومة أغلبية وطنية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيد الصدر: لا شرقية ولا غربية حكومة أغلبية وطنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).