العبادي يعلن ترحيبه بأي انفراج سياسي ويؤكد: واقع الدولة لايحتمل إدارة هشة

2022/03/12 | 20:23 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اعلن رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، السبت، ترحيبه بأي مبادرة للانفراج السياسي، لافتا الى ان الدولة لاتحتمل إدارة هشة للمرحلة المقبلة.وقال العبادي في بيان تلقته /المعلومة/، اننا “نُرحب بأي انفراج واتفاق بين القوى السياسية لإنهاء الجمود الحالي”، مؤكدا ان “واقع الدولة والتزاماتها والتحديات التي تواجهها، يتطلب من الجميع العناية بمعادلة الحكم وليس […]

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