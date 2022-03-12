2022/03/12 | 20:25 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: LElnVnnMHM4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الباحث السياسي كتاب الميزان: الصدر حاول إنهاء الانسداد السياسي بتقاربه مع المالكي) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الباحث السياسي كتاب الميزان: الصدر حاول إنهاء الانسداد السياسي بتقاربه مع المالكي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).