2022/03/12 | 20:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادحذر الإطار التنسيقي، اليوم السبت، من زج الشباب العراقي وجعلهم وقودا للحرب الروسية الأوكرانية، داعيا الى موقف شامل منع الشباب العراقي من المشاركة في تلك الحرب.

وقال القيادي في الاطار تركي العتبي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "الحرب في اوكرانيا تشكل ازمة دولية سينعكس مداها في كل المجالات ومنها الامنية والاقتصادية وربما تتصاعد الى مالايحمد عقباها بسبب التجاذبات بين الدول حيال الصراع الذي قد يخرج عن نطاق السيطرة في اي لحظة".

واضاف العتبي، ان "حديث بعض وسائل الاعلام في الشرق الاوسط عن وجود دعوات لتجنيد مقاتلين وزجهم في حرب اوكرانيا خطر كبير وربما يصل الى العراق وهذا ما يجب الانتباه له والسعي لتشكيل لجنة عليا من الجهات الامنية ذات العلاقة لإيقاف اي محاولات بهذا الاتجاه"، مؤكدا "رفض الاطار الى تحول الشباب العراقي الى وقود في حرب اوكرانيا لدعم طرف على اخر والحياد هو افضل وسيلة لنصرة السلام واستعادة الاستقرار ".

واشار الى ان "محاولات زج الشباب العراقي في ازمات خارجية مرفوض وسيتكون له تداعيات انسانية واجتماعية كبيرة"، مبينا ان "مصلحة بلادنا في حل مشاكلها وضمان الاستقرار الاقتصادي والدعوة الى التهدئة والاسلام بما يؤمن مصالح كل الدول بعيدا عن ازيز الرصاص".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاطار التنسيقي يحذر من زج الشباب العراقي في الحرب الروسية ـ الأوكرانية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاطار التنسيقي يحذر من زج الشباب العراقي في الحرب الروسية ـ الأوكرانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).