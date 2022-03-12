ليست لسنة واحدة.. مفاجأة كبيرة تخص موازنة العراق المقبلة

2022/03/12 | 20:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

أكد عضو مجلس النواب جمال كوجر، اليوم السبت، أنه من المفترض ان يتم اقرار الموازنة المقبلة لمدة 3 سنوات قادمة وليس لسنة واحدة وفق قرار الإدارة المالية الصادر سنة 2019.

وقال كوجر في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "القرار المدرج في قانون الإدارة المالية لسنة 2019 هو ان وزارة المالية مكلفة وبالتنسيق مع وزارة التخطيط بتقديم موازنة لثلاث سنوات مقبلة".

وأضاف، أنه "لم يتم العمل في هذا القانون في العام 2020 بسبب الأزمة الاقتصادية نتيجة انخفاض اسعار النفط كما تم تطبيق جزء من قانون الإدارة المالية في العام 2021".

وبين كوجر، أن "جعل الموازنة لثلاث سنوات هو امر ايجابي حيث سيعتبر برنامج الحكومة الجديدة هو في مشروع الموازنة الذي يجب ان يعبر عن رؤية وتخطيط الحكومة"، مشيراً إلى أنه "كان من المفترض أن يكون 4 سنوات ليتطابق مع عمر الحكومة".

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